CHUVA FORTE Chuva forte provoca alagamentos em Paranaíba Município permanece sob alerta de chuva forte nesta quarta-feira

26 FEV 2020 - 16h:50 Por Alex Santos

Mais uma forte chuva que caiu sobre Paranaíba no início da tarde desta quarta-feira (26) acabou provocando estragos e houve registro de diversos pontos de alagamentos pela cidade. O córrego Fazendinha, na Avenida Durval Rodrigues Lopes, registrou considerável aumento no volume de água. O principal canal de escoamento da cidade chegou a metade de sua capacidade.

Na Avenida Marcelo Miranda Soares, Bairro Santo Antônio, alguns motoristas encontraram dificuldades para transitar pela via. A principal avenida que liga a região sul ao centro da cidade ficou com a parte da pista tomada pela água. O trânsito no local apresentou lentidão e alguns motoristas trafegaram na contra mão.

Ainda no bairro Santo Antônio, uma residência localizada na rua Aparecida do Taboado com a rua Abel Rodrigues foi invadida pela água. A galeria de escoamento acabou não suportando a rápida elevação do volume de água vinda de regiões mais altas. A moradora Elizangela Queiroz relatou em vídeo o desespero de ver a sua casa sendo invadida pela enxurrada. “Absurdo! Água entrando na minha casa. Aqui é muito baixo e o bueiro não dá conta”, relatou.

Já na rua Manoel Salustiano da Rocha, no Bairro Daniel 5, parte da via foi levada pela água. A rua sem pavimentação asfáltica é conhecida como a rua do ‘buracão’, que se forma sempre nos períodos de chuva. O cascalho jogado na rua foi arrastado pela enxurrada.

Houve registro de mais alagamentos na região central da cidade. Na rua Treze de Maio, rua Maria Antônia com a Comendador Garcia, além da avenida Major Francisco Faustino Dias também houve elevação do nível da água. Comerciantes da região entram em estado de alerta com período de chuvas.

MAIS CHUVA

A chuva forte deve continuar no município nesta quarta-feira. A Defesa Civil emitiu alerta para chuva localmente forte com raiose algumas localidades com acumulados de chuva significativos em intervalo de poucas horas. O aviso encerra às 23h59.

Em caso de emergência a população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 e Corpo de Bombeiros pelo 193.