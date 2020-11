TEMPORAL Chuva provoca queda de árvores e pontos de alagamento Cidade segue sob alerta de fortes chuvas e descargas elétricas

9 NOV 2020 - 20h:42 Por Alex Santos

Os poucos minutos de chuva que caiu sobre Paranaíba na tarde desta segunda-feira (09) causou a derrubada de árvores, além do registro de alagamentos em alguns pontos na região central da cidade.

Na rua Melo Taques, região central, uma árvore caiu com o temporal. O trânsito de veículos na região ficou comprometido.

Houve relatos de queda de árvores e galhadas nas Avenidas Quedú Leal e Major Francisco Faustino Dias, além da rua Maria Leal.

Segundo o Corpo de Bombeiros não houve acionamento para atendimentos de ocorrências relacionadas a chuva no município.

Conforme o meteorologista Nathálio Abraão, sem reparos, a estação meteorológica de Paranaíba está inoperante, com isso não há registros do volume de chuva e força dos ventos desta segunda-feira.

O reparo no equipamento depende do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), através da aprovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.