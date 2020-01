ESTRAGOS Chuvas resultam em buracos e crateras em ruas da cidade Buraco impede moradora de sair de casa

11 JAN 2020 - 08h:52 Por Talita Matsushita

A situação das ruas de Paranaíba ainda tem sido alvo de muitas reclamações. Na rua Balbino da Costa Moreira, no Jardim Santa Lúcia, por exemplo, há uma cratera em frente à diversas residências. O problema é que os moradores do local não conseguem nem tirar o carro da garagem.

A aposentada Luíza de Jesus Oliveira, de 68 anos, relatou à reportagem que viu o momento em que a calçada da própria residência sumiu após um buraco abrir no local. Para conseguir entrar na casa, foi necessário improvisar uma passarela utilizando um pedaço de madeira.

“Não tem sido fácil. Minhas filhas vêm na minha casa e não tem como nem deixar o carro aqui na porta. Meu sobrinho mora em Porto Velho e veio para Paranaíba passar as comemorações de Natal e do Ano Novo na minha casa. Porém, não tive como recebê-lo e tivemos que ir para um outro lugar”, disse.

Na rua Araxá 4, no Daniel 5, também há buracos e o acesso é difícil, conforme a moradora Fernanda Navega. Ela reside no bairro há mais de 14 anos e destacou que tem sido difícil até mesmo sair de casa com a moto.“Estamos abandonados e esquecidos aqui. Ninguém faz nada por nós”, concluiu.

A mulher disse ainda que precisou registrar um boletim de ocorrência na delegacia da Polícia Civil da cidade devido a um furto. Isso porque ela não conseguia trafegar com a moto na rua de casa por conta dos buracos e lama acumulados no bairro.

A situação dificultou a chegada dela na casa. Somente em dezembro de 2019, choveu 182 milímetros na cidade.