ACIDENTE Ciclista foge sem prestar socorro à motociclista após se envolverem em acidente A mulher teve escoriações nos braços direito e esquerdo e joelhos direito e esquerdo e sentindo dores abdominais

21 OUT 2020 - 14h:35 Por Alex Santos

Um ciclista, de 45 anos, é suspeito de fugir sem prestar socorro a uma motociclista, de 52 anos, após se envolverem em uma acidente de trânsito no final da tarde de terça-feira (20), no cruzamento com as avenidas Durval Rodrigues Lopes e Gustavo Rodrigues da Silva, no bairro Santo Antônio, em Paranaíba. A vítima teve escoriações.

Segundo a ocorrência policial, a vítima, uma motociclista de 52 anos, trafegava pela pela Avenida Durval Rodrigues Lopes, sentido leste para região oeste, quando no cruzamento com a Avenida Gustavo Rodrigues da Silva veio se envolver em um acidente com o ciclista que trafegava pela Avenida Gustavo Rodrigues da Silva, sentido norte para região sul.

O homem, de 45 anos, fugiu do local do local sem prestar socorro à vítima, que devido ao acidente sofreu teve escoriações nos braços direito e esquerdo e joelhos direito e esquerdo e sentindo dores abdominais.

O cliclista ainda não foi localizado pela polícia. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil como praticar lesão corporal culposa na direção de veiculo automotor e deixar o condutor do veiculo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro a vitima, ou, não podendo faze-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxilio da autoridade pública.