FISCALIZAÇÃO Cinco agências bancárias de Paranaíba são atuadas por irregularidades Procon constatou demora no atendimento, longas filas e não emissão de senhas

13 NOV 2020 - 21h:25 Por Alex Santos

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) autuou cinco agências bancárias em Paranaíba, após reclamação de consumidores. Força tarefa realizada pelo órgão fiscalizou unidades do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander e Sicredi.

Foram constatadas irregularidades como a demora no tempo de espera para atendimento — em muitos casos superior a uma hora — inexistência de atendimento prioritário, ausência de exemplar do Código de Defesa do Consumidor, não emissão de senhas com registro de chegada e saída do cliente, na maioria das agências, além de emissão de comprovantes em papel termossensível.

Conforme o órgão, um fator observado foi a inovação de unidades bancárias, como é o caso do Sicredi, onde apesar de espera em longas filas e demora excessiva, o consumidor recebe senha no momento em que entra na agência, impossibilitando o cálculo do tempo que demandou o atendimento.

Fato idêntico ocorre com o Banco do Brasil, com uma diferença: as pessoas a guardam em longa fila no outro lado da rua sendo chamadas pelo segurança quando ocupam o primeiro lugar na fila. Independente de prioridade.

Em várias dessas ocorrências de desobediência a legislação que rege a relação de consumo, a maioria das agências visitadas é reincidente, e foram autuadas em outras ações de fiscalização do órgão. Além das autuações, os fiscais orientaram os responsáveis pelas agências, de maneira que possam melhorar a relação de consumo.