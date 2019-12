MORTE Acidente entre duas carretas deixa um morto na BR-158 Interdição parcial da via gerou longo congestionamento entre Paranaíba e Taboado

20 DEZ 2019 - 19h:50 Por Leonardo Guimarães

Uma pessoa morreu em um acidente envolvendo duas carretas na tarde de sexta-feira (20), no trecho entre Paranaíba e Aparecida do Taboado, municípios de Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), um dos veículos teria colidido na traseira do outro. Com o impacto da batida, um dos motoristas teria sofrido ferimentos graves e faleceu após ser socorrido.

O acidente provocou um longo congestionamento nos dois sentidos da via, ficando uma parcialmente interditada.