PARANAÍBA Com 'bandeira laranja' cidade tem grau médio de contágio Paranaíba apresenta grau médio de contágio, relacionado a pandemia de Covid-19

25 JUL 2020 - 09h:15 Por Talita Matsushita

Paranaíba apresenta grau médio de contágio, relacionado a pandemia de Covid-19 e recebeu bandeira laranja pelo programa Prosseguir do Governo do Estado. Segundo a secretária de Saúde do município, Débora Queiroz, a situação está condizente com as medidas que têm sido adotadas pelo Município para combater o novo coronavírus.

“De acordo com essas cores são definidas as minhas medidas de flexibilizar ou endurecer. No período de 15 a 29 de julho a gente tem uma avaliação, classificado como laranja, e com isso em Paranaíba, a flexibilização pode acontecer para os serviços essenciais, de baixo e de médio riscos. Avaliando o programa, nós não estamos muito distantes do que foi sugerido”, pontuou.

Com base na classificação, a secretária acredita que no inicio de agosto é bem provável que seja feira uma nova avaliação pelo comitê do município e novas medidas podem ser adotadas segundo o quadro do momento.