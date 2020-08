PROCURADO Com família em Paranaíba, jovem é acusado de golpe no Japão Na publicação, o rapaz alega que está passando por dificuldades financeiras

19 AGO 2020 - 13h:38 Por Talita Matsushita

O jovem João Victor Matsuoka Lima (25), morador de Iwata na província de Shizuoka, no Japão está sendo procurado pela comunidade brasileira do País por suspeita de aplicar um golpe e supostamente ter enganado dezenas de pessoas. Na segunda-feira (17), ele postou no Facebook que estava passando por dificuldades financeiras e fome, na postagem ele pedia ajuda e comida.

Ele conseguiu arrecadar dinheiro, mas o caso acabou sendo revelado como um possível golpe.

Com a revolta da comunidade japonesa, a mãe do rapaz, que seria moradora em Paranaíba (MS), passou a receber ameaças nas redes sociais. Em comentários as pessoas acabam ofendendo a família e falando sobre o golpe. Assim, após as mensagens ela acabou excluindo o perfil.

Na publicação, o rapaz alega que está passando por dificuldades financeiras e que passava fome, pedindo ajuda e comida. Com isso, ele criou um perfil falso na rede social, alegando que estava com vergonha da situação em que se encontrava. Além disso, contou que se desligou da empresa que trabalhava e que não tinha recebido o último pagamento.

Então, sozinho e sem dinheiro, ele disse que estava no porto de Fukude e que já tinha até mesmo roubado uma barrinha de cereal em uma conveniência, por fome. Isso porque segundo ele, há três dias ele não se alimentava. A partir daí a postagem circulou pela rede social e várias pessoas se solidarizaram.

Foi assim que uma brasileira fez uma live, contando a realidade do rapaz e que inclusive ele teria chorado ao contar a história de vida. Ainda no vídeo, ela mora vários brasileiros comovidos com a situação dele, na tentativa de ajudar.

Já na tarde desta terça-feira (18),o suspeito enviou uma mensagem para um amigo, revelando que tudo não passava de um golpe. Ele chega a dizer que se passou por morador de rua e pediu ajuda e, com isso, conseguiu arrecadar 150 mil yenes em doação. Esse valor, se convertido chega a mais de R$ 7.600.

Logo a mensagem que ele enviou foi printada e compartilhada nas redes sociais, revelando o golpe dado pelo brasileiro. Assim, identificado, ainda foi descoberto que ele já tinha sido preso em 2017 naquela região do Japão, acusado de estuprar uma menina. Mesmo assim disse que foi inocentado e que a queixa tinha sido retirada pela vítima.

Após várias pessoas se revoltarem com o caso, o rapaz ainda fez vídeos nas redes sociais. Em um deles, chega a dizer que não pediu dinheiro e que as pessoas deram porque quiseram. “Dado é dado, quem deu foi relaxado”, diz.

Ainda não há informação de como o caso pode ser investigado, mas a princípio o rapaz estaria com a volta ao Brasil já marcada. (Colaborou Silvio Mori)