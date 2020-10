PREVISÃO DO TEMPO Com mais de 42°C, cidade continua entre as mais quentes O risco apresentado pelo Instituto é até de morte, por causa do calor extremo

6 OUT 2020 - 15h:24 Por Talita Matsushita

Paranaíba está entre os municípios de Mato Grosso do Sul sob influência de uma onda de calor que atua mais 29 cidades do Estado. Na segunda-feira os termômetros atingiram 42,4°C, com sensação de 49°. A umidade esteve em 12%.

Para esta terça-feira a previsão também é de calorão com a temperatura máxima podendo chegar a 44°C. O alerta é de perigo extremo , com forte calor, sensação térmica acima dos 50 graus, de acordo com o Inmet. A região pode ter picos abaixo de 10% na unidade do ar. A Defesa Civil orienta que é necessário ingerir bastante líquido, evitar exposição direta ao sol e redobrar atenção com idosos e crianças.

O risco apresentado pelo Instituto é até de morte, por causa do calor extremo, com temperaturas graus acima do normal por mais de cinco dias seguidos.

No final de semana dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mostraram que Paranaíba registrou no sábado a oitava maior temperatura do País, chegando a registrar 42,4ºC, a sensação foi de 49ºC, a umidade relativa do ar esteve em 16%.

Segundo os institutos de meteorologia esse calorão que tem judiado do sul-mato-grossense será amenizado com a chegada da chuva entre 11 e 18 de outubro. Mas conforme prognóstico do Cemtec, o Estado terá pancadas de chuva e os acumulados serão baixos, de 10 milímetros.

Enquanto as condições que vão fazer esse calor de ferver dar uma trégua não chegam, a população busca formas de amenizar mais um dia de clima desértico marcado pela baixa umidade, elevada amplitude térmica e temperaturas extremas durante o dia.

Para esta terça-feira (6) a expectativa de chuva é zero.