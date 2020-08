PANDEMIA Com mais de 830 casos, ocupação de UTI chega a 90% A cidade registrou nesta semana mais dois óbitos, chegando a 5 mortes pela Covid

22 AGO 2020 - 13h:30 Por Talita Matsushita

O aumento no número de casos da Covid-19 na microrregião de Paranaíba fez também aumentar se forma significativa e rápida a ocupação dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa. Com nove dos dez leitos ocupados, a taxa de ocupação é de 90%.

Estão internados cinco pacientes de Paranaíba, dois de Cassilândia, um de Inocência e um de Aparecida do Taboado.

Além disso, outros sete pacientes estão na ala de retaguarda.

A cidade registrou nesta semana mais dois óbitos, chegando a cinco mortes pela Covid-19.

Somados os casos das cidades da região (Aparecida do Taboado, Inocência e Cassilândia) chega-se a um total de mais de 830 casos.

Em nota, a Prefeitura de Paranaíba orienta a para que a população use máscara, evite aglomeração e higienize constantemente as mãos. “Cumpra o decreto em vigência e salve vidas. Seja fiscal do bem, se presenciar alguma irregularidade denuncie, ligue 99898-1050 ou 190”, diz o alerta.