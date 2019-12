COMEÇOU Começa na Praça da República Reality 'Tira a mão da minha Moto' Prova de resistência está em sua 6ª edição e com uma novidade este ano

17 DEZ 2019 - 19h:59 Por Alex Santos

Às 20h26 foi desta terça-feira (17) na Praça da República foi dada a larga para a edição do Reality Show “Tira a mão da minha Moto”, promovido pela Grupo RCN de Comunicação - Cultura FM 106,3MHz Os 11 competidores disputam na prova de resistência uma moto zero quilômetro. O evento aguardado todo ano atrai grande público no centro da cidade.

Na edição deste ano o grupo RCN de Comunicação inovou. Diferente das edições anteriores do reality show, onde os competidores ficavam sentados sobre uma motocicleta.

No novo formato os competidores ficarão em pé, com as mãos em um módulo. O competidor flagrado sem as duas mãos no dispositivo será automaticamente desclassificado, conforme o regulamento da prova. O último participante que permanecer sem tirar as mãos, leva a moto para casa.

A plataforma foi enumerada de acordo com o número de participantes. Os competidores foram distribuídos em cada local do dispositivo através de sorteio.

SOCIAL

Outra novidade é o cunho social da competição. Cada participante deverá formar equipes com mais quatro pessoas que vão arrecadar alimentos que serão doados ao o Lar de Idosos Santo Agostinho, entidade atende a aproximadamente 50 pessoas, em Paranaíba.

A cada 50 quilos de alimentos não perecíveis terá direito a um descanso de cinco minutos ao competidor.

Só que o “benefício” poderá ser utilizado pelo participante após seis horas do início do reality. Caso o competidor arrecade o dobro de alimentos estipulados pela organização, ele terá direito a mais cinco minutos de descanso depois de passadas mais seis horas de prova. As horas não são acumulativas.

PARTICIPANTES

Jamilson Gomes da Silva, 34 anos, Pintor. Representante da empresa Matecsul – Materiais para Construção.

Odair José dos Santos, 29 anos, Atendente. Representante da Rede Central de Supermercados.

Douglas Marques Correia de lima, 34 anos, Pintor. Representante da empresa G8 Lages e Telhas.

Sandra Regina de Oliveira tem, 43 anos, Empresária. Representante da empresa Supermercado A3 Super.

Daniel José Vitor, 24 anos, Pintor Automotivo. Representante da empresa Funilaria Ideal.

Erica Correia Da Silveira, 32 anos, Dona de Casa. Representante da empresa Farmácia do Povo.

Gustavo Henrique Cruz, 33 anos, Repr. Comercial. Representa a empresa Escola Caminho.

Janete Viana dos Santos, 38 anos, Costureira. Representa a empresa A Nacional.

Fábio Antunes Brunca, 29 anos, Motorista, reside em Costa Rica (MS). Representante da LR Auto Peças.

João Paulo Oliveira de Freitas, 20 anos, Auxiliar de Pedreiro. Representante da Rádio Cultura FM, sorteado através do facebook da emissora.

Johan Victor de Freitas Silva, 19 anos, Estudante de Medicina. Sorteado através da urna do Competidor Solidário.