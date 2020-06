POLÍTICA ‘Começam a aparecer os aventureiros de plantões’, diz Andrew Vereador, líder do prefeito, fala sobre proximidade do período eleitoral

30 JUN 2020 - 16h:18 Por Talita Matsushita

Com a proximidade do período eleitoral, o vereador Andrew Robalinho da Silva Filho, usou a tribuna da Câmara, na última segunda-feira para falar sobre pessoas que tem interesse em serem pré-candidatos a vereador, mas no lugar de apresentar propostas, apenas criticam quem está no mandato.

Ouça: