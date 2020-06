SÓ DELIVERY Comércio continua fechado e drive-thru não é permitido Fiscalizações devem continuar no fim de semana

26 JUN 2020 - 16h:26 Por Alex Santos

Reivindicado por empresários contrários as medidas do Decreto Municipal 643, o funcionamento do comércio nos finais de semana permanecerá suspenso, ficando restrito apenas as atividades essenciais como supermercados, açougues, farmácias, postos de combustíveis, panificadoras e delivery.

A decisão para a continuidade da suspensão, segundo Débora Queiroz, Secretária de Saúde do município, foi por meio de dados percentuais de isolamento social nos finais de semana, que mostra baixa adesão da população a recomendação, elevando o número de casos da doença no município.

“Essa foi uma das ações do Comitê de Enfrentamento do Coronavírus, em cima de dados do não cumprimento do isolamento no final de semana. Dados de que o nosso município está com uma taxa baixíssima, de 35% a 38%, e isso nos leva a um aumento de casos”, disse.

Ainda de acordo com Débora Queiroz, o serviço de drive-thru, onde o cliente faz apenas a retirada do produto no estabelecimento, não está permitido. “O drive drive-thru não está estabelecido em decreto”, disse.

Ouça abaixo a entrevista completa: