COMPRAS Comércio de Paranaíba funciona em horário especial Lojas ficam abertas até às 22h para compras de final de ano

16 DEZ 2019 - 15h:23 Por Alex Santos

O comércio de Paranaíba continua atendendo em horário especial até a véspera do feriado de natal. A partir desta segunda-feira (16) até sexta-feira (20), os consumidores poderão encontrar as lojas abertas nos centros comerciais do município, até às 22h.

No sábado (21) as lojas funcionarão até às 18h. Já no dia 23 de dezembro o comércio ficará aberto até as 22h. Na terça-feira (24) véspera de natal as lojas ficam abertas até às 18h, para as compras de final de ano.

O horário especial já vigora desde a semana passada, porém a adesão dos comerciantes é opcional. Assim como em todos os anos o funcionamento do comércio em horário especial no mês de dezembro é uma recomendação da ACIP (Associação Empresarial de Paranaíba), por ocasião dos eventos de final de ano.

“A extensão do horário é uma recomendação, tendo em vista o recebimento do 13º salário e as pessoas que trabalham durante o dia todo possam realizar as suas compras”, disse Danila Prado, gerente da ACIP.