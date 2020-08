DIA DOS PAIS Comércio funcionará em regime especial no sábado Lojas devem ficar abertas até às 18h; ACIP recomenda evitar aglomerações

7 AGO 2020 - 17h:09 Por Alex Santos

No próximo domingo, 9 de agosto, é comemorado o dia dos pais, e o comércio de Paranaíba deverá funcionar em regime especial neste sábado (09), oportunidade onde muitos aproveitam para sair às compras e presentear o paizão.

O funcionamento do setor comercial tem previsão de funcionamento até às 18h, de acodo com a ACIP (Associação Empresaria de Paranaíba).

Segundo Danila Prado, gerente executiva da ACIP, a associação não determina a extensão do horário do funcionamento do comércio.

“Cada lojista é livre para escolher seu horário de funcionamento e seguir os decretos municipais”, disse.

Ela ressalta ainda para os consumidores não deixarem às compras para última hora.

“Recomendamos que os consumidores não deixem às compras para a última hora, principalmente para evitar aglomerações”, finalizou.

