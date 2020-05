DIA DAS MÃES Comércio poderá ficar aberto em horário estendido no sábado A decisão fica a critério de cada empresário, conforme a Acip

8 MAI 2020 - 15h:54 Por Talita Matsushita

O comércio de Paranaíba poderá funcionar em horário estendido, até às 18h, no sábado (9) dia que antecede o Dia das Mães, a decisão fica a critério de cada empresário, conforme a Acip (Associação Empresarial de Paranaíba).

Em Paranaíba é obrigatório o uso de máscaras em estabelecimentos comerciais e em órgãos públicos. Para locais públicos, é apenas recomendado o uso de máscaras, além disso, conforme Decreto Municipal, o fluxo de clientes deve ser regulado dentro dos comércios, com distância mínima de 1,5m entre os presentes, disponibilização de álcool em gel 70% para os clientes.

Pesquisa de intenção de compras para o dia das Mães mostra que o período da quarentena para evitar a proliferação da Covid 19 teve efeitos negativos para o comércio de Mato Grosso do Sul. A estimativa é que a data movimente R$ 93,41 milhões de reais, 44% a menos do que o ano passado. Os gastos também devem encolher: R$ 63,55 milhões com presentes e R$ 29,87 milhões com comemorações, representando uma queda de 42% e 46%, respectivamente, em relação a 2019.

De acordo com a pesquisa, 73% dos pesquisados continuaram mantendo as medidas restritivas nas comemorações, 6% irão a restaurantes e 2% farão algum passeio especial. 19% afirmaram que vão ser reunir com demais membros da família. Para a analista do Sebrae, o momento é importante para as empresas do ramo de alimentação que devem usar todos os canais virtuais. “Embora o consumidor tenha uma tendência menor a comemorar nos restaurantes, historicamente nesta data há uma maior busca por alimentos já preparados e pratos prontos para que a mãe não precise cozinhar. É uma oportunidade”.

Entre as preferências para presentes para as mães sul-mato-grossenses estão os perfumes, roupas, bolsas, acessórios e calçados. Cerca de 52% dos consumidores afirmaram que irão levar em conta as promoções para escolha dos presentes e apenas 18% irão escolher qual empresa comprar de acordo com as medidas de proteção para evitar a proliferação do Coronavírus.