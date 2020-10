FINADOS Comitê divulga medidas de prevenção para o Dia de Finados Nota técnica traz orientações para o funcionamento do Cemitério Municipal durante a celebração do Dia de Finados

30 OUT 2020 - 18h:55 Por Alex Santos

O Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19 divulgou nesta sexta-feira (30) uma nota técnica, com orientações para o funcionamento do Cemitério Municipal durante a celebração do Dia de Finados, além de medidas de biossegurança a serem adotadas para proteção contra a doença.

Entre as principais recomendações do Comitê estão a limitação de ocupação do Cemitério Municipal em 50% da capacidade; o local deve ficar aberto no sábado e domingo antecedente ao Dia de Finados, como forma de evitar aglomerações exclusivamente no feriado.

Adoção de mecanismos de controle de acesso e saída do público de forma que não haja aglomerações no início e no término da visitação ao cemitério; realizar o controle de fluxo de pessoas para adentrar ao local; instalar pontos de descontaminação com álcool em gel 70% na entrada e em pontos estratégicos do local.

Também a obrigatoriedade do uso de máscaras durante o período de permanência no local; evitar o contato físico com outras pessoas, mantendo-se a uma distância mínima de 1,5m entre os indivíduos.

Pessoas que apresentem sintomas como febre, tosse e se enquadrem no de grupo de risco para Covid-19 são orientadas a evitarem a ida aos cemitérios; ficam proibidas as celebrações religiosas em grupo, além da proibição de disponibilização de bebedouros.

O compartilhamento de objetos e utensílios de uso pessoal e o consumo de bebidas e alimentos no interior do cemitério também é proibido.

Quanto a comercialização de produtos no entorno do cemitério, o comerciante deverá respeitar as normas de posturas locais e demais regras de biossegurança do poder público, dentre elas o uso obrigatório de máscaras de proteção facial e o distanciamento entre as barracas e comerciantes.

A permanência de visitantes nos cemitérios deverá ser por curto período de tempo.

Nota técnica com todas as recomendações pode ser encontrada no Diário Oficial dos Município de Mato Grosso do Sul (Assomasul) na pagina 186. Clique aqui.