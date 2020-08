TECNOLOGIA Como escolher o smartphone ideal para seu estilo de vida Existem aspectos no aparelho que podem influenciar a pessoa na sua escolha

19 AGO 2020 - 15h:32 Por Da redação

Existem muitas diferenças quando pensamos em comprar um celular smartphone. Qualidade da câmera, memória de armazenamento, durabilidade da bateria e o desempenho do aparelho. Isso pode deixar qualquer um em dúvida sobre qual o melhor aparelho a escolher.

Você sabia que um smartphones são produzidas pelas sua fabricantes em linha, e isso pode determinar a qualidade e preço do aparelho. E também existem aspectos no aparelho que podem influenciar a pessoa na sua escolha.

No quadro ‘F5’ do programa A Casa é Sua, recebemos o empresário Santiago Ogeda Estulano. Ele fala sobre os lançamentos de smartphones e as diferenças entre cada aparelho, além de destacar aspectos importantes na hora de escolher um celular.

Veja abaixo: