QUER LEVAR Competidora foi treinada por personal antes de Reality Profissional acredita que Sandra pode levar a moto zero quilômetro

19 DEZ 2019 - 20h:56 Por Alex Santos

A participante do Reality Show “Tira a mão da minha Moto”, Sandra Regina, representante da empresa Supermercado A3 Super, recebeu orientações de uma personal trainer para superar as dificuldades da prova de resistência que dá uma moto zero quilômetro ao competidor que suportar até o fim. O realitycomeçou na noite de terça-feira na Praça da República, em Paranaíba.

A profissional responsável pela preparação da empresária de 34 anos, foi Eline Cavalcante. De acordo com a Personal Trainer, Sandra já tem o hábito de praticar esportes físicos e há cerca de três meses realiza treinos de resistência muscular, para a profissional foi uma surpresa saber que Sandra participaria da competição.

“Não sabia que a Sandra participaria do reality. Já venho treinando com ela há três meses. Na última aula Sandra falou que foi sorteada e iria participar do Reality Show, fui dando dicas para ela e o que tinha que fazer”, contou Eline.

Para a profissional uma das maiores dificuldades para os participantes seria o sono, porém, com o benefício das paradas de cinco minutos que cada participante tem direito, após cumprir a gincana de arrecadação de 50 quilos de alimentos, onde podem se hidratar e comer uma barra de cereal, fortalece os competidores.

“O que pega é o sono, temos muita água no corpo, como tem as paradas, tomando água dá um ‘up’. Porém o sono pega muito. O sono, o psicológico vai atacando, a visão ficando turva, então é bem complicado”, disse.

Eline conta também que na véspera da competição orientou Sandra sobre uma alimentação adequada e hidratação para superar os desafios ao longo da prova de resistência. A profissional acredita que a participante pode ser a vencedora.

“Na segunda-feira dei dicas para ela se hidratar bem e não tomar nada artificial, água de coco, comidas leves e sem comidas pesadas. Ela pode ser uma das ganhadoras”, finalizou.

O Reality Show “Tira a mão da minha Moto” é promovido pela Cultura FM 106,3 MHz, emissora do Grupo RCN de Comunicação.