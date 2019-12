TIRA A MÃO DA MINHA MOTO Competidores relatam dores musculares e alucinações no Reality Quatro competidores seguem na disputa de uma moto zero quilômetro

19 DEZ 2019 - 15h:37 Por Alex Santos

No terceiro dia de Reality Show “Tira a mão da minha Moto”, quatro participantes continuam na prova de resistência para conseguir uma moto zero quilômetro. O evento promovido pela Cultura FM 106,3 MHz, emissora do Grupo RCN de Comunicação, completou na tarde desta quinta-feira (19) às 14h26, 41 horas de prova.

A participante Érica Correia de Oliveira, que representa a empresa Farmácia do Povo, disse que a maior dificuldade nessas 42 horas de prova está sendo as dores na perna, dor na cabeça e os pés inchados, mas, acredita na possibilidade de levar a motocicleta. “Se a gente quer conseguir alguma coisa, temos que correr atrás. Acho que vou conseguir, não vou parar por enquanto”, disse.

Já Sandra Regina de Oliveira, representante da empresa Supermercado A3 Super, está em sua segunda participação e já faturou a motocicleta em outra edição da prova resistência. Sanda conta que devido a mudança na regra esperava que o reality se estenderia, porém, continua no objetivo de levar a moto. “Esperava que a prova seria longa, mas não tão longa assim, pelas regras novas. Mas vim com esse objetivo de ganhar a moto”, disse.

O representante da empresa Funilaria Ideal, Daniel José disse que as dores começaram a incomodá-lo durante a prova. O Pintor Automotivo acabou sentindo um mal-estar na competição e teve que receber auxílio médico. “Minha pressão abaixou e subiu de uma vez, mas foi resolvido. Desistir nunca!”, falou.

Gustavo Henrique Cruz, representante da empresa Escola Caminho, teve um episódio de alucinação, por conta do período sem descanso e alimentação. “Acabei vendo coisas que não existia, querendo fazer coisas que não devia. Estou cansado, com dores nos pés, mas ‘dá’ para aguentar”, contou.

A competição, realizada na Praça da República começou com 11 participantes.