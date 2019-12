OPORTUNIDADE Concurso para professor da UFMS oferta vagas em Paranaíba As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet

Estão abertas até o dia 19 de janeiro de 2020 as inscrições para o novo concurso de docente da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). No total, serão 30 vagas para várias áreas do conhecimento, tanto na Cidade Universitária, quanto nos câmpus de Aquidauana, Coxim, Nova Andradina, Paranaíba e Três Lagoas. As provas devem ser realizadas nos dias 20, 21 e 22 de março de 2020.

Para o Campus de Paranaíba, estão aberta 2 (duas) vagas: Ciências Sociais Aplicadas/Administração/Ciências Contábeis e Ciências Humanas/Educação/Tópicos Específicos de Educação.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico: www.concursos.ufms.br e o valor será de R$ 250 para todos os cargos.

A vaga Ciências Sociais Aplicadas/Administração/Ciências Contábeis, foi reservada, por sorteio, para candidatos inscritos como Negros. No caso de não haver candidato inscrito ou não habilitado para a vaga reservada, esta será destinada à ampla concorrência.

O edital completo, com todas as etapas das provas, conteúdo programático e cronograma, pode ser conferido também no site www.concursos.ufms.br