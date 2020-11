OPERAÇÃO Condutor de caminhonete é preso com revólver calibre 38 Ele foi abordado após passar pela viatura da PM em velocidade não permitida

29 NOV 2020 - 10h:09 Por Talita Matsushita

Um homem de 25 anos foi preso por porte de por porte de arma de fogo ilegal, na última sexta-feira, por volta das 23h20, na Avenida Durval Rodrigues Lopes, em Paranaíba. Ele foi abordado após passar pela viatura da Força Tática da Polícia Militar em velocidade não permitida na via.

Conforme a PM, policias militares intensificavam o policiamento na Avenida Durval Rodrigues Lopes, quando uma caminhonete passou pela viatura em velocidade incompatível com a permitida na via.

A abordagem foi realizada ao veículo, onde se encontrava seu condutor, um homem de 25 anos, e sua família. Durante a busca veicular foi encontrada a arma de fogo (tipo revolver calibre 38) dentro do porta luvas do veículo, a qual estava carregada com seis munições intactas.

O homem não possuía autorização para portar a arma, sendo ele preso e entregue na delegacia de Polícia Civil, juntamente com a arma de fogo.