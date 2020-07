CORONAVÍRUS Confirmada terceira morte por covid-19 em Paranaíba Morte do idoso pelo novo Coronavírus foi confirmada pelo Lacen

4 JUL 2020 - 21h:20 Por Alex Santos

Um idoso de 93 anos foi a terceira morte por Covid-19 registrada em Paranaíba. O Lacen ( Laboratório Central de Saúde Pública de MS) confirmou na manhã deste sábado (4) a morte do idoso.

A coleta do exame do idoso foi realizada no dia 29 junho pela Secretaria de Saúde. O idoso havia falecido no dia 1º de julho. Os procedimentos de enterro do idoso seguiu as normas do Ministério da Saúde, utilizado em casos suspeitos de óbitos pelo novo Coronavírus.

Paranaíba tem ao todo 135 casos positivos da doença e segue com quatro casos suspeitos de Covid-19, conforme boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura neste sábado (4). Foi realizada uma coleta de SWAB e um internado recebeu alta.

Duas pessoas seguem internadas. Nove pessoas em isolamento domiciliar, além de 121 recuperados. Os testem rápidos somam 1044, casos descartados 983. Com o óbito do idoso registrado neste sábado, o município resulta em três óbitos em decorrência da doença.