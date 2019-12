NATAL PREMIADO Conheça os ganhadores da Promoção Natal Premiado Cultura FM Sorteio foi realizado nesta sexta-feira (27) ao vivo na Rádio Cultura FM

27 DEZ 2019 - 19h:04 Por Alex Santos

A Cultura FM 106,6 MHZ, emissora do Grupo RCN de Comunicação sorteou na tarde desta sexta-feira (27) os prêmios da Promoção Natal Premiado. Os participantes que realizaram as compras nas lojas parceiras da promoção concorriam à um aparelho Celular, Bicicleta, Poltrona do Papai, além de uma Cama Box, TV 32 polegadas e um Purificador de Água.

Os ganhadores foram anunciados às 15h, ao vivo durante o programa Alô Cultura, apresentado pelo locutor Jean Martins.

Confira quem são os ganhadores e as respectivas empresas representantes:

Maria Cristina de Oliveira, ganhou um Celular. A ganhadora foi sorteado com o cupom da Relojoaria Esmeralda.

José Paulo da Silva, ganhou uma Cama Box, e foi sorteado com o cupom da Sorveteria Sonho Meu.

Andréia Ferreira R., ganhou uma Poltrona do Papai, e foi sorteada com o cupom da empresa Claudinho Celulares.

Maristela da Silva Faria, ganhou uma Bicicleta, e foi sorteada com o cupom das Óticas Carol.

Maylon M. A. Santos, ganhou um Purificador de Água, e foi sorteado com o cupom do Auto Peças Tradicional.

E Miguel A. Alves Nascimento, ganhou uma TV de 32 polegadas, e foi sorteado com o cupom da Império Pet.

As empresa participantes da Promoção Natal Premiado da Cultura FM 106,3 MHz foram:

Ricardo Seguros, A nacional, Climafrio Ar-condicionado, Cometa Auto Peças, Serralheria Leve Forte, Império Pet, Mercado Brasil, Relojoaria Esmeralda, Loja Top 10 brasil.

Auto Peças Tradicional, Colchões Ortobom, Vip Chinelaria, Moda Ka, ClaudinhoCelulares, Sorveteria Sonho Meu, Clínica OdontoMais e Óticas Carol.