EDUCAÇÃO Conselho cobra as atividades do ensino remoto Sem aula, atividades são essenciais

22 AGO 2020 - 15h:00 Por Talita Matsushita

Mais de 120 alunos da rede municipal de Paranaíba receberam notificação do Conselho Tutelar por não estarem fazendo a devolutiva das atividades escolares propostas durante o período de ensino retomo, em que as aulas presenciais estão suspensas. Segundo o conselheiro tutelar Silmo Rosa de Oliveira, o Conselho tem porocurado pais e mães para explicar que a omissão pode configurar abandono intelectual.

“Nossa tarefa é manter contato, retratar isso e levar orientação para que s alunos devolvam as atividades passadas pela escola. A dificuldade que vemos é que os pais não tem instrução suficiente para ajudar. É preciso achar um ponto de equilíbrio entre escola e família”, disse.

Outra reclamação tem sido o difícil acesso à internet. Mas o principal é impossibilidade dos pais ajuderem os filhos por falta de instrução.

“Uma senhora me ligou semana passada e questionou como iria resolver o problema da hipotenusa se ela não sabia nem escrever o nome.”, contou.

Nesta semana, segundo o Conselheiro, em um dos casos, dois jovens de 13 e 16 anos, que não tem feito as atividades propostas e disseram não querer mais estudar. “Conversamos no sentido de explicar que o estudo pode fazer falta no futuro que o mercado de trabalho vai exigir. Hoje eles tem alguém para sustentar, mas não vai ser assim pra sempre”, orientou.

Silmo ainda reforçou que mesmo que haja dificuldade, é preciso achar um ponto de equilíbrio, como expor a situação de dificuldade na escola. “Tem pais que ficam esperando a escola procurar e resolva a situação. Precisa ter disposição de procurar a escola para resolver a situação”.

De acordo com Georgea Prado, técnica da Secretaria Municipal de Educação, as escolas receberam orientação para que entrassem em contato com a família. Esgotada essa alternativa, o Conselho foi acionado.