CONSOLIDAÇÃO Conteúdo e entretenimento alavancam audiência da Cultura FM Com estreia do A Casa é Sua, emissora reafirma liderança em geração de conteúdo

10 AGO 2020 - 20h:45 Por Redação

A Rádio Cultura FM Paranaíba 106,3MHz surpreendeu seus ouvintes na manhã de segunda-feira (10) ao estrear mais uma opção em sua grade de atrações, o programa A Casa é Sua. A novidade, que vai ao AR de segunda a sexta às 8h, promete aquecer o horário do rádio paranaibense com o formato de revista eletrônica. Com a estreia, a emissora do Grupo RCN de Comunicação reafirma seu pioneirismo em inovação no rádio de Paranaíba (MS) e sacramente sua dianteira em horas de jornalismo, geração de conteúdo e entretenimento.

Entrevistas com profissionais de diversos seguimentos, culinária, atualidades, saúde, comportamento, tecnologia, cinema, televisão e música de qualidade abordados com leveza e bom humor simultaneamente pelos apresentadores Valéria Freitas e Leonardo Guimarães.

Da acordo com Valéria Freitas, é uma responsabilidade e alegria fazer parte desse projeto. “Me sinto radiante. Extremamente feliz. É uma alegria e responsabilidade enormes. Sou grata pela oportunidade de participar de um projeto tão importante”, disse.

Para Leonardo Guimarães, coordenador artístico da emissora, a aposta na geração de conteúdo e música de qualidade promete “hipnotizar” o ouvinte. “Para quem busca companhia, entretenimento, informação, música boa e bom humor, será impossível mudar de estação ou desligar o rádio. Partiremos das 7h, com o RCN Notícias, passando pelo A Casa é Sua e chegando ao Jornal do Povo com geração de conteúdo, notícia e música de qualidade. O ouvinte ficará hipnotizado”, brincou Guimarães.

Para Fernando Moraes, coordenador artístico do Grupo RCN, é um novo conceito que se inicia no rádio paranaibense. “Nós gostamos de inovar. O A Casa é Sua promete aquecer as manhãs, gerar conteúdo e entretenimento. É um bate papo bem pensado, elaborado e produzido. Através de mais essa ferramenta, as emissoras do Grupo RCN poderão trocar pautas entre si, agregando ainda mais a região através do rádio e nossas plataformas digitais.”, afirmou.

O A Casa é Sua substitui o Festa da Manhã, que ficou no AR por 10 anos.