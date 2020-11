SAÚDE Controle de Vetores alerta para casos de dengue Limpeza de quintais contribui para evitar outras doenças, como leishmaniose

25 NOV 2020 - 15h:46 Por Talita Matsushita

Com a volta do período chuvoso a dengue é motivo de preocupação mesmo com números mais baixos dos registrados em 2019. O Controle de Vetores alerta para que a população continue fazendo a limpeza dos quintais, não só para prevenir dengue, mas também animais peçonhentos como escorpiões.

Carlos Henrique Ferreira dos Santos fala dos números da dengue em Paranaíba e alerta para aumento de casos de leishmaniose. Assista: