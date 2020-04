COVID-19 Coronavírus causou insuficiências renal e cardíaca em idosa O quadro clínico dela havia apresentado melhoras na última semana

27 ABR 2020 - 09h:37 Por Talita Matsushita

A idosa de 75 anos, que morreu na madrugada desta segunda-feira, por volta das 2h, teve insuficiência renal e respiratória causada pelo coronavírus, segundo o diretor clínico da Santa Casa, Pedro Eurico Salgueiro. Ela testou positivo para a covid-19 e estava internada na UTI da Santa Casa.

Segundo o médico, o vírus não mata, porém, ataca várias funções vitais, entre elas as que causaram a morte da idosa. O quadro dela apresentou melhoras na última semana, porém na sexta-feira, quando fazia 15 dias que ela estava internada, houve falência renal e no sábado a cardíaca e na madrugada desta segunda ela faleceu devido as complicações.

O sepultamento da idosa ocorreu por volta das 7h30 no Cemitério Municipal. Pelo fato dela ter testado positivo para a doença causada pelo coronavírus, não foi possível realizar velório.

Ela estava internada desde o dia 10 de abril e vinha sendo tratada com hidroxicloroquina e antibióticos. O marido dela, um idoso de 81 anos também testou positivo, porém na última semana ele foi considerado curado, após ter apresentado apenas sintomas leves e ter cumprido isolamento domiciliar de 14 dias.

Segundo boletins médicos da última semana ela estava estável, porém o estado de saúde era grave, e respirava com a ajuda de aparelhos, além disso ela estava sedada e entubada.