COVID-19 Coronavírus chega no presídio de Paranaíba Quatro internos do Estabelecimento Penal de Paranaíba testaram positivo

17 SET 2020 - 21h:21 Por Talita Matsushita

Quatro internos do Estabelecimento Penal de Paranaíba testaram positivo para Covid-19 nesta semana. Desses, um está internado, com quadro de saúde estável; um segundo teve alvará de soltura concedido pela Justiça. Os outros dois permanecem na unidade e estão isolados, recebendo o acompanhamento médico necessário, conforme a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário).

Outros reeducandos sintomáticos passaram por testagem e aguardam resultado laboratorial. A Agepen, em parceria com a Secretaria de Saúde do Município, está realizando um mutirão de atendimentos na unidade para triagem de sintomáticos e definindo a estratégia de testagens, conforme os protocolos de biossegurança.

Conforme protocolo da Agepen, os familiares dos internos positivados são informados pela equipe da unidade prisional, não sendo necessário que os parentes procurem o presídio para informações. Todas as medidas estão sendo adotadas de acordo com as normas sanitárias, bem como toda atenção necessária e possível está sendo prestada.