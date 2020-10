CUIDADOS Corpo de Bombeiros alerta para cuidados em rios e lagoas Atenção deve ser redobrada para evitar acidentes e afogamentos

9 OUT 2020 - 17h:57 Por Alex Santos

As altas temperaturas fazem muitas pessoas procurarem maneiras de amenizar calor, com banhos em rios, lagoas, clubes e Parques Aquáticos de Paranaíba e região.

Entretanto, é importante adotar certos cuidados com mergulhos nesses locais, sejam com crianças, adolescentes, além do perigo de ingestão de bebidas alcoólicas, o que pode se tornar uma mistura fatal.

Para evitar acidentes e afogamentos o Sargento João Paulo, do 4º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Paranaíba, traz orientações para banhistas que buscam por lazer em rios e lagos da região nesse período de altas temperaturas.

"Com a chegada do verão, normalmente se aumenta a quantida de banhistas nos balneários. Para os locais que foram liberados para o banho, é importante ter alguns cuidados em rios e piscinas", destacou.

