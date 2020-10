COMBATE Corpo de Bombeiros se desdobra para combate a incêndios na região 4º SGBM tem trabalhado em parecia com prefeituras e produtores rurais no combate a incêndios

6 OUT 2020 - 17h:40 Por Alex Santos

Responsável por atender Paranaíba, além das cidades de Inocência e Cassilândia, militares do 4º Subgrupamento de Bombeiros Militar, mesmo com pouco efetivo para atender simultaneamente os três municípios, tem se desdobrado entre os atendimentos de ocorrências de incêndios em áreas urbanas e principalmente em propriedades rurais.

A unidade tem trabalhado em parceria com prefeituras e proprietários de fazendas no combate a incêndios que vem afetando há meses a região do bolsão sul-mato-grossense.

Na região atendida pelo 4º SGBM, Sargento João Paulo destaca o trabalho realizado em parceria com as cidades da microrregião no combate as queimadas, além da ajuda de proprietários rurais com a disponibilização de maquinários para conter o fogos nas áreas de pastagens.

“Somos responsáveis por Paranaíba, Cassilândia e Inocência, estamos procurando atender juntamente com sitiantes, com as prefeituras, pessoas que estão ajudando no combate as chamas”, disse.

“O Corpo de Bombeiros tem disponibilizado mais gente de folga e de sobreaviso no combate direto. Além de cuidar dos incêndios florestais nós também temos as cidades, isso demanda tempo e pessoal”, salientou.

Ainda conforme Sargento João Paulo, 4º SGBM, 2020 tem sido um ano recorde de focos de incêndio em Mato Grosso do Sul, sendo necessário o aumento de efetivos no combate as chamas em diversas regiões, principalmente no pantanal sul-mato-grossense.

“Aumentamos o efetivo disponível no combate direto aos incêndios. Na região do pantanal e outras áreas temos militares de outros estados, inclusive militares do exército”, disse.

Ouça: