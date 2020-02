MORTE A ESCLARECER Corpo de idoso é encotrado em decomposição no Industrial Proprietário de uma farmácia sentiu forte odor vindo do imóvel ao lado e chamou o Corpo de Bombeiros

17 FEV 2020 - 13h:01 Por Alex Santos

O corpo de um idoso, 91 anos, em avançado estado de decomposição foi encontrado na noite de sábado (15) em uma residência localizada na rua Bruno Mariano de Faria, Bairro Industrial de Lourdes em Paranaíba. O proprietário de uma farmácia ao lado do imóvel sentiu forte odor e resolveu acionar o Corpo de Bombeiros. A perícia foi acionada, porém, devido o estado de decomposição não foi possível determinar as causas da morte.

Segundo informações da ocorrência, por se tratar de uma pessoa com idade avançada e exalar forte odor vindo da residência ao lado do estabelecimento, o proprietário da farmácia resolveu acionar o Corpo de Bombeiros no local. A residência de madeira estava com a porta da frente destrancada e o corpo do idoso foi encontrado caído com o abdômen para abaixo.

A perícia foi acionada, porém, a causa da morte não foi solucionada devido ao avançado estado de decomposição do corpo. Documentos da vítima, além de um celular e uma espingarda carregada foram recolhidos pela Polícia Civil.

Conforme a perícia, a residência não tinha sinais de arrombamento. O caso foi registrado como morte a esclarecer.