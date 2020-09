POLÍCIA Corpo é encontrado no palco do Carnaíba em estado de decomposição Paulo Henrique Procópio, de 35 anos, estava desaparecido há quatro dias

28 SET 2020 - 19h:14 Por Alex Santos

Um corpo em estado de decomposição foi encontrado no final da tarde desta segunda-feira (28) no Centro Eventos do Carnaíba, localizando na Avenida Major Francisco Faustino Dias, em Paranaíba (MS). A vítima, Paulo Henrique Procópio, de 35 anos, foi encontrado caído no palco do centro de eventos.

Para Emerson Macedo da Silva a cena foi assustadora. O rapaz jogava bola com amigos na quadra do centro de eventos, quando encontrou o corpo de Paulo Henrique. “Vim com meu primo para jogar uma bola, no primeiro chute que a gente deu a bola caiu lá em cima [palco], na hora que eu subi eu avistei um corpo”, falou.

Segundo Paulo Procópio, o sobrinho era usuário de drogas e estava desaparecido desde o dia 23 de setembro. A família descartava encontrar Paulo Henrique com vida.

“Ele estava desaparecido desde quarta-feira. A gente já descartava encontrar ele com vida, porque ele nunca fez isso. Infelizmente encontramos nessa situação. Ele era usuário e estava numa situação difícil”, lamentou.

Suspeita é que Paulo Henrique tenha sido eletrocutado ao tentar furtar fios de energia do local.

A Policia Militar foi acionada no para cobrir a ocorrência. A perícia esteve no local para identificação.