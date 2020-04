CANCELADO Costelada é cancelada por causa da pandemia de coronavírus Organização estuda nova data para o segundo semestre deste ano

7 ABR 2020 - 19h:23 Por Alex Santos

A tradicional Costelada, evento promovido pelo Moto Grupo Rota 158, previsto para acontecer dia 16 de maio, foi oficialmente cancelada pela organização. O cancelamento do evento beneficente que atrai inúmeros motociclistas de Paranaíba e região é em razão do avanço da evolução da pandemia de coronavírus que ocorre no país e seguiu as recomendações locais e de âmbito nacional na prevenção da proliferação da Covid-19.

De acordo com um dos organizadores do evento, Thiago Fontebasso, uma nova data para o evento está sendo definida pela organização para o segundo semestre deste ano. “Nós decidimos adiar o evento que aconteceria no dia 16 de maio. Estamos estudando uma data para o segundo semestre”, falou.

Thiago destaca ainda que aqueles que compraram convites para o evento, além dos patrocinadores, devem ficar despreocupados, pois o evento deverá ser realizado ainda este ano. “Quem já comprou os passaportes, os nossos patrocinadores que já doaram, a gente vai fazer para o segundo semestre deste ano”, destacou.

O evento filantrópico destina toda arrecadação para o Lar de Idosos Santo Agostinho.