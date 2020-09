CONTÁGIO Covid-19 chega ao presídio da cidade No presídio agora aumentam os testes

19 SET 2020 - 10h:30 Por Talita Matsushita

Quatro internos do Estabelecimento Penal de Paranaíba testaram positivo para Covid-19 nesta semana. Desses, um está internado, com quadro de saúde estável; um segundo teve alvará de soltura concedido pela Justiça. Os outros dois permanecem na unidade e estão isolados, recebendo o acompanhamento médico necessário, conforme a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário).

Outros reeducandos sintomáticos passaram por testagem e aguardam resultado. A Agepen, em parceria com a Secretaria de Saúde do Município, está realizando um mutirão de atendimentos na unidade para triagem de sintomáticos e definindo a estratégia de testagens.

Segundo protocolo da Agepen, os familiares dos internos positivados são informados pela equipe da unidade prisional, não sendo necessário que os parentes procurem o presídio para informações.

Todas as medidas estão sendo adotadas de acordo com as normas sanitárias, bem como toda atenção necessária e possível está sendo prestada.