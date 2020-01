TRANSTORNO ANTIGO Cratera no Daniel 5 reaparece e revolta moradores O local já havia recebido reparos, mas transtorno persiste

4 JAN 2020 - 20h:02 Por Alex Santos

O período de chuva traz um antigo problema enfrentado por moradores do Bairro Daniel 5. Na rua Manoel Salustiano da Rocha, parte da rua desaparece devido ao aumento de uma cratera que ressurgiu na rua. A cratera já fez diversas vítimas, entre pedestres e veículos que já caíram na erosão.

No interior da cratera é possível encontrar restos de materiais de construção, galhos de árvores, lixo doméstico, além do acúmulo de água de esgoto, provocando mau cheiro.

Marla Josiane reside a quatro anos no bairro, segundo a moradora a situação da rua tem piorado com o passar dos anos. “Só piora, tenho que guardar a minha moto na casa do meu irmão, porque na minha não tem como entrar. Última vez que a prefeitura passou na rua eu atolei em frente a minha casa”, disse.

Segundo a pequena Yasmin Ferreira, por conta da cratera brincar na rua é praticamente impossível. A diversão tem que ser dentro da casa avó, porém, quando chove a residência é invadida pela água da chuva. “Quando vamos brincar temos que brincar dentro de casa, ninguém arruma essa rua. Já entrou duas vezes água dentro da casa da minha avó”, disse.

O bairro fica localizado na região leste da cidade, não possui pavimentação asfáltica e galeria de águas pluviais, e em alguns pontos de declive a força da enxurrada acaba danificando ruas e abrindo crateras na região, como na rua Manoel Salustiano da Rocha.