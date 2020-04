FLEXIBILIZAÇÃO Cresce movimentação de pessoas no comércio É cada vez mais comum a formação de filas nas agências bancárias e casas lotéricas do município

11 ABR 2020 - 13h:00 Por Alex santos

Embora ainda esteja em vigor o decreto municipal 309, que flexibilizou o funcionamento de alguns setores do comércio de Paranaíba e impôs medidas para evitar aglomerações, por conta da pandemia do novo coronavírus, o fluxo de pessoas nas principais áreas do comércio da cidade aumentou consideravelmente na última semana.

Com o anúncio do auxílio emergencial do Governo Federal e o saque de salários, é cada vez mais comum a formação de filas nas agências bancárias e casas lotéricas do município. Esses locais estão com atendimento normal, porém com restrições para diminuir o fluxo de pessoas no interior das agências. Em alguns casos, essas regras têm sido desrespeitadas por parte da população e alguns setores comerciais. As redes de varejo de móveis, eletrodomésticos e lojas de vestuários e restaurantes também retomaram as atividades normalmente, porém com restrições. O estabelecimento que descumprir as regras poderá até ter o alvará de funcionamento suspenso pela prefeitura.