CORONAVÍRUS Criança de sete anos tem suspeita de Covid-19 em Paranaíba Ela está internada no Hospital da Cassems em Paranaíba

22 MAR 2020 - 16h:46 Por Talita Matsushita

Uma criança de sete anos que esteve em Três Lagoas recentemente é o mais novo caso suspeito de Covid-19, doença causada pelo novo coronavirus. De acordo com dados do boletim epidemiológico, a criança apresenta quadro de síndrome respiratória (dificuldade respiratória, tosse, saturação baixa), alteração no exame de tomografia com imagem sugestiva de algum vírus respiratório.

Ela está em isolamento no hospital da Cassems, em Paranaíba, foi realizado coleta de amostra de sangue às 16h deste domingo (22).

Paranaíba segue até o momento sem nenhum caso confirmado da doença e dois casos descartados.