NOVO CORONAVÍRUS Criança internada testa negativo para novo coronavírus Paranaíba não tem nenhum caso confirmado de Covid-19 até o momento

24 MAR 2020 - 13h:34 Por Alex Santos

Exame realizado pelo Lacen (Laboratório Central de Mato Grosso do Sul) e divulgado nesta terça-feira (24), teve resultado negativo para coronavírus em uma criança de sete anos, em Paranaíba. A informação foi confirmada em boletim divulgado pela Prefeitura Municipal.

A criança estava na ala de isolamento do hospital da Cassems desde o último domingo (22), quando deu entrada na unidade hospitalar com quadro de síndrome respiratória (dificuldade respiratória, tosse, saturação baixa), alteração no exame de tomografia com imagem sugestiva de algum vírus respiratório, conforme divulgado pelo boletim epidemiológico.

Ela esteve recentemente em Três Lagoas (MS), e, estava entre o mais novo caso suspeito de Covid-19 no município, após um casal de idosos de 68 e 73 anos, testarem negativo para o novo coronavírus.

Paranaíba não tem nenhum caso confirmado de Covid-19 até o momento.