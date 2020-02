FATALIDADE Criança morre após cair em poço de cinco metros O corpo da criança foi resgatado pelo Copo de Bombeiros

6 FEV 2020 - 13h:27 Por Alex Santos / Jean Martins

Uma menino de 4 anos morreu no final da manhã desta quinta-feira (06) após cair em um poço de uma casa abandonada, localizada na rua Elias Jorge Soucheff, no Jardim Santa Eliza em Paranaíba.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a criança brincava na rua e teria adentrado a residência abandonada. Familiares passaram a procurar o menino pela região e suspeitaram que ele tivesse caído no poço.

A criança caiu no poço de aproximadamente cinco metros de profundidade. O Corpo de Bombeiros já havia encontrado a vítima sem vida no fundo do poço.

Um pedreiro que trabalhava em uma obra na região teria tentado salvar a criança se amarrando em uma corda, porém, devido a profundidade não conseguiu localizar a criança.

O corpo do menino foi resgatado pelo Copo de Bombeiros por meio de equipamentos para auxiliar o mergulho.

(Em breve mais atualizações sobre o caso)