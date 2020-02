SAÚDE Criança paranaibense espera há cinco meses por cirurgia A criança nasceu com um problema de má-formação na região do ânus

6 FEV 2020 - 09h:40 Por Talita Matsushita

O pequeno Marco Antonio Souza Miranda com pouco mais de um ano de idade espera há cinco meses por uma cirurgia considerada de urgência por médicos que acompanham o seu caso desde que nasceu. A criança nasceu com um problema de má-formação na região do ânus e precisa fazer a cirurgia que se chama fístula anal.

Amanda Cristina Oliveira de Souza, 25 anos, dona de casa, mãe do garoto, explica que a cirurgia tem um custo elevado e deveri ter sido feita assim que ele completasse seis meses, porém conforme informado pelo sistema de regulação de vagas ainda há 50 pessoas na fila de espera.

O garoto usa uma bolsa de colostomia, mas como ele está crescendo o acessório começou a incomodar e muitas das vezes, segundo a mãe, ele arranca. “Assim que ele nasceu em Paranaíba os médicos já perceberam a má formação e o encaminharam para Campo Grande, onde ele faz o acompanhamento até hoje”, disse.

Os médicos que acompanham o caso, conforme Amanda, disseram que se demorar para fazer a cirurgia o caso pode não ter reversão e por isso ela fica preocupada com a demora. “Eles sempre falam que o Marco está na fila de prioritário e tem de 49 a 51 pessoas na frente dele e é pra eu estar ligando”, observou.

Na última semana a dona-de-casa esteve em Campo Grande com a criança para consulta com pediatra e foi informada que está passando da hora de fazer o procedimento.

A criança não tem nenhuma limitação por conta do problema, porém a alimentação tem que ser controlada.

Na manhã de quarta-feira Amanda esteve com a secretária de Saúde de Paranaíba, Débora Queiroz e foi informada assim que sair da consulta que já estava agendada para sexta-feira (7) com a médica em Campo Grande a mãe deve entrar em contato com ela novamente.

“Queria que alguém nos ajudasse, por que ele é uma criança e ainda tem como reverter”, apelou.