A CASA É SUA Crimes contra a honra nas rede sociais e seus direitos Injúria, calúnia e difamação também são crimes digitais, explica advogada

21 SET 2020 - 16h:03 Por Alex Santos

A prática de crimes cibernéticos é cada vez mais evidente na sociedade atual.

A sensação de anonimato leva milhares de internautas a publicarem conteúdos de cunho ofensivo, difamatório e de injurias, sejam para famosos ou anônimos.

No quadro Explicando Direito a advogada, Luciane Cristina Santos, explica as principais condutas proibidas por lei de serem cometidas pela internet, entre elas os crimes de difamação, calunia e injúria racial atráves de páginas do Facebook e Instagram, e como o cidadão deve denunciá-las.

Assista: