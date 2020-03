UFMS Cursinho da UFMS de Paranaíba oferta 40 vagas Inscrições começaram nesta quarta e terminam no dia 19 de março

11 MAR 2020 - 15h:32 Por Alex Santos

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus de Paranaíba está ofertando 40 vagas para ingresso no “Cursinho UFMS” de 2020. No curso o aluno terá aulas de Matemática e Língua Portuguesa aos sábados durante o turno vespertino das 13h30 às 17h30.

O período de inscrições teve início nesta quarta-feira (11) e encerra no dia 19 de março. Os candidatos inscritos considerados aptos pela banca serão convocados por meio de edital para a realização das matriculas.

As aulas começam no dia 28 de março e encerram no dia 7 de novembro. Para ter acesso ao edital do curso e realizar a inscrição o candidato deve acessar o link https://cpar.ufms.br/cursinho-ufms/.

Após a convocação o aluno deverá comparecer na Universidade nos dias 23, 24 e 25 de março, das 15h às 19h, para as matriculas. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada dos candidatos.

O Campus da UFMS de Paranaíba fica localizado na Avenida Pedro Pedrossian, 725, Bairro Universitário.