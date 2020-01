APRENDIZADO Cursos do Senar no Sindicato Rural têm início nesta semana Somente nesta semana serão dois cursos

8 JAN 2020 - 14h:17 Por Talita Matsushita

O Sindicato Rural de Paranaíba dá início nesta semana nos cursos em parceria com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). Na quinta (9) terá início os cursos de contrução de cerca de arame liso e plantio de forrageiras.

O curso de construção de cerca de arame liso segue até o sábado (11) e têm início às 7h no Sindicato Rural. Já o curso de plantio mecanizado de forrageiras (milho ou sorgo) será na quinta (9) e sexta-feira (10) com início às 7h no Sindicato Rural.

Mais informações podem ser obtidas nos telefones: 3668-1017 ou 98142-0849.