SOLIDARIEDADE DAM pede doação de alimentos para famílias carentes A iniciativa é da delegada de polícia Eva Maira Cogo, titular da DAM

19 SET 2020 - 14h:41 Por Talita Matsushita

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Paranaíba está mobilizada para arrecadar alimentos e material de higiene para famílias carentes da região, especialmente alimentos para consumo de crianças e adolescentes, como frutas, bolachas, pães, biscoito, bolos, achocolatado, entre outros. A iniciativa é da delegada de polícia Eva Maira Cogo, titular da DAM.

A delegada conta que durante diligências investigativas as equipes têm se deparado com situações muito difíceis, de muitas famílias com crianças pequenas vivendo apenas com o básico dentro de casa, como arroz e feijão. A iniciativa teve início nessa quarta-feira (16) e já foram arrecadados vários alimentos, que já começaram a ser entregues para as famílias.

“Sabemos que embora muitas pessoas estejam recebendo auxílio emergencial, algumas famílias são numerosas e os valores são insuficientes e, em alguns casos, famílias carentes não estão recebendo qualquer quantia, por motivos diversos. Sabemos que muitas pessoas gostariam de ajudar, mas não sabem como, por isso decidimos iniciar essa campanha”, conta a delegada.

A ideia é que a arrecadação seja contínua, principalmente durante o período da pandemia, para amenizar o sofrimento de quem depende da ajuda do próximo para ter o mínimo de dignidade. “Em tempos de pandemia, um momento difícil para todos, crianças e adolescentes vulneráveis sofrem ainda mais. Por isso tivemos a ideia de fazer essa arrecadação e contamos com a colaboração de todos. Qualquer doação é bem-vinda, inclusive brinquedos e roupas”, diz.

As doações podem ser entregues diretamente na Delegacia da Mulher, localizada na Rua Rui Barbosa, 1680, Jardim Brasília, Paranaíba/MS. O atendimento no local é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30, e das 13h30 às 17h30. Mais informações pelos telefones (67) 98105-1266 (Whats) e (67) 3503 1266. (Com informações Acadepol MS)