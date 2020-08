SORTEIO 'De Carona com a Selena'

13 AGO 2020 - 14h:06 Por Da redação

Agosto começou com novidades na grade da Cultura FM 106,3Mhz com o quadro “De Carona com a Selena” que sorteará R$ 100 em combustível por semana aos ouvintes da rádio. O quadro vai ao ar dentro do programa Alô Cultura, apresentado por Jean Martins e é patrocinado pela Fiat Selena.

Enquanto são tocados 30 minutos de música sem intervalo comercial, são anunciadas senhas durante o programa. As senhas serão utilizadas ao fazer um cadastro, serão pedidas no mínimo duas senhas repassadas ao longo da semana. O cadastro é feito pelo Facebook da rádio Cultura FM.

O sorteio será realizado toda sexta-feira.