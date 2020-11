ELEIÇÃO 2020 Debate de Propostas ajuda o eleitor a escolher melhor Candidatos > participaram de entrevistas

7 NOV 2020 - 13h:30 Por Talita Matsushita

A rádio Cultura FM encerrou na sexta-feira (6) o ciclo de Debates de Propostas com os candidatos a prefeito de Paranaíba. Foram seis temas respondidos pelos seis candidatos a prefeito, cada um deles teve o tempo de três minutos para falar sobre Educação, Saúde, Emprego, Serviços Públicos, Segurança e Finanças.

Unanimidade entre os candidatos, a pandemia com certeza afetará o próximo ano letivo e entre as propostas estão recuperar o ano letivo de 2020. Eleição de diretores de escolas municipais está entre as promessas além da valorização dos professores como implantação da lousa digital e microfone auricular.

Na saúde a falta de especialistas foi abordada entre os candidatos e a contratação de profissionais da área de neurologia está entre as propostas, além disso há promessas de informatizar postos de saúde , e volta de farmácias populares nas Unidades de Saúde. Na análise do atual serviço de saúde é destacada a falta de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em Paranaíba.

Outro ponto abordado foi Finanças, tema que todos os candidatos disseram que enxugar a máquina pública é o caminho, como diminuir número de contratados, e valorizar o servidor efetivo. Como forma de melhorar a arrecadação, foi proposto ainda conhecer os números é fundamental para a boa gestão, como o Plano Plurianual; além de elencar prioridades, para que seja investido onde há realmente necessidade.

Com a iniciativa, a Cultura FM procurou dar sua contribuição para o debate, permitindo que ouvintes e seguidores possam votar melhor.