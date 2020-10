ELEIÇÕES 2020 Debates temáticos com candidatos a prefeito têm início na Cultura FM Serão seis programas com a participação dos candidatos que vão debater temas, como Educação, Saúde, Emprego e Segurança

29 OUT 2020 - 14h:34 Por Alex Santos

A Cultura FM Paranaíba deu inicio na quarta-feira (28) uma série de Debates Temáticos com os candidatos a prefeito de Paranaíba, e permitir que os ouvintes tomem conhecimento dos principais pontos dos planos de governo e possam assim orientar melhor a decisão que vão tomar no dia 15 de novembro.

Serão seis programas com a participação dos candidatos que vão debater temas específicos, como Educação, Saúde, Emprego e Segurança, aprofundando a discussão em torno da proposta de cada um deles.

Os debates serão realizados no programa Jornal do Povo, sempre às 11h20 (MS) obedecendo a seguinte programação:

Dia 28/10 – Educação; 29/10 – Saúde; 30/10 – Emprego; 04/11 – Serviços Públicos; 05/11 – Segurança Pública; 06/11 – Economia e Finanças.

REGRAS

Os candidatos vão responder à mesma pergunta em cada um dos programas, assegurado a eles o tempo de até 3 minutos para a resposta. A ordem dos candidatos em cada programa será alternada de forma assegurar um rodízio entre eles, evitando qualquer tipo de vantagem.

Os candidatos poderão o usar o tempo para falar das propostas e divulgar também pontos da campanha que considerem importante. Não será toleradas ofensas pessoais e, caso aconteçam, a emissora vai decidir se concede ou não direito de resposta à pessoa, autoridade e candidato eventualmente ofendido, com dois minutos no programa Jornal do Povo.

O tema desta quarta-feira foi educação. A pergunta feita aos candidatos foi:

Em função da pandemia, as escolas praticamente não funcionaram este ano. Como será o ano letivo de 2021 caso o sr. ganhe a eleição. E o que o sr, pode adiantar ainda como propostas para a Educação, seja no funcionamento das escolas, seja quanto à valorização dos professores e aumento de vagas em creches?

