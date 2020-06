ASSEMBLEIA Débitos de água e luz serão vinculados ao titular do contrato Os débitos pendentes ficam vinculados ao consumidor titular do contrato

23 JUN 2020 - 10h:07 Por Talita Matsushita

Foi sancionada e publicada no Diário Oficial do Estado, a lei 5532, de autoria do deputado João Henrique (PL),que beneficia consumidores e empresas do ramo imobiliário, agilizando negociações ea abertura de novos contratos, pois proíbe a cobrança e informações de fraude ou débitos pendentes de contratos anteriores nas unidades consumidoras, na troca da titularidade das faturas, referentes à prestação de serviços de água e energia elétrica em todo o estado de Mato Grosso do Sul.

Segundo o deputado João Henrique, haverá diminuição na burocracia imposta pelas empresas concessionárias, ficará muito mais fácil para o consumidor sair e entrar nos imóveis; débitos deverão ser quitados por quem realmente deve, aquecendo o mercado e a economia.

O deputado falou com a reportagem sobre o assunto. Ouça a entrevista: