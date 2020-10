ELEIÇÕES 2020 Declaração de bens de candidatos revela muita diferença de patrimônio entre eles Entre os candidatos, Diogo Tiga declarou patrimônio de 6 milhões. Há quem declarou possuir apenas uma moto

3 OUT 2020 - 08h:00 Por Talita Matsushita

Entre os seis candidatos a prefeito de Paranaíba, apenas o ex-prefeito Diogo Robalinho de Queiroz (Tita –MDB) é o único que pode ser considerado milionário, com o patrimônio declarado à Justiça Eleitoral acima de R$ 6 milhões. Entre os candidaos a vice, o mais rico é Walber Ramos (PSB), que está na chapa encabeçada por Sindoley Morais (PSL), com patrimônio avaliado em R$ 380.228.

A declaração de bens dos candidatos à Prefeitura de Paranaíba foi divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), como prevê a legislação e tem como principal objetivo verificar a evollução patrimonial deles a cada eleição que disputam.

o Patrimônio

Diogo Robalinho de Queiroz declarou R$6.399, sendo R$ 3, 4 milhões referentes uma fazenda, a outra parte está distribuída em imóveis urbanos, rebanho e veículos. O vice, Adriano Caçula (Republicanos) declarou R$190.932, sendo que o maior valor está investido em caderneta de poupança (R$53.736,04) e um carro avaliado em R$43.373,12, o restante distribuído em imóveis.

O candidato do Avante, Renato Ar Livre, é o segundo mais rico entre os candidatos a prefeito. Declarou pouco menos de R$ 1 milhão. Exatos R$989.908,45 em bens. Grande parte, R$ 440 mil, são reses (245); além de uma casa no valor de R$228.196 e uma gleba de terra de R$90.676. O vice de Renato, Adejandro da Silva Lima (Avante), declarou uma moto no valor de R$ R$20 mil.

Fredson Freitas da Costa (Podemos) está em terceiro no ranking, declarou R$915.463,16 e o bem de maior valor declarado foi um imóvel no Centro da cidade, no valor de R$700 mil, além de R$35.348,21 em poupança. A vice de Fredson, Alcita Ferraz (Podemos) declarou R$184.089,73 entre os bens está uma casa no valor de R$177 mil.

Já Maycol Queiroz (PDT) possui R$212.459 em bens, entre eles está uma casa avaliada em R$190 mil. A candidata a vice na sua chapa, Roseli Aparecida declarou R$ 30 mil, valor correspondente apenas a um automóvel.

Ailson Antonio (Binga Freitas – DEM) declarou total de R$95.205, entre os bens estão 50% de dois terrenos nos valores de R$34.364,43 e R$24.666,47. O vice de Binga, Elson Cesar Garcia (DEM) declarou R$218.427,85, maior parte é referente quatro glebas de terras, no valor total de R$ 105 mil e um veículo ano 2012 no valor de R$56.992.

Quem declarou menor valor foi Sindoley Morais (PSL), informando que possui um carro e uma moto no valor de R$ 34 mil juntos.

O vice Walber Ramos possui patrimônio bem maior, R$380.228,49, distribuídos em veículos, entre eles uma ambulância avaliada em R$ 90 mil, sociedade em uma empresa, e R$ 100 mil em cotas de uma empresa, além de uma caminhonete no valor de R$110 mil.